Ayuso asegura que "defiende" la universidad pública y que continúan hablando con rectores sobre modelo de financiación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que su Gobierno "defiende especialmente" la universidad pública porque es su competencia y ha recalcado que continúan hablando con los rectores sobre el nuevo modelo de financiación.

"Estamos hablando con ellos para el modelo de financiación de las universidades y es algo que nos gustaría trasladar ya a partir de los próximos días", ha trasladado este miércoles durante su balance de año en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

La dirigente madrileña ha recalcado que el Ejecutivo regional "defiende la pluralidad" en la universidad, así como que lleguen nuevos centros "cumpliendo con los criterios". Ha recordado que destinan dinero a la pública y no a las privadas para que "haya un rescate de las Humanidades, de las matemáticas y planes específicos para los campus".

"Hay muchos proyectos por delante que nos ilusionan mucho, a pesar del ruido. Nos esperan a la vuelta para presentarlo ante todos los madrileños", ha avanzado la presidenta ante los medios de comunicación.