Ayuso asegura que Juan Carlos I tiene "las puertas abiertas" en toda España para "acogerle" tras su aparición en Sevilla

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atiende a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de Morata de Tajuña, a 25 de marzo de 2026, en Morata de Tajuña, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que el rey Juan Carlos I tiene "las puertas abiertas" en toda España para "acogerle" tras su aparición en La Maestranza de Sevilla para ver a Morante de la Puebla.

Así lo ha expresado la dirigente regional desde el nuevo centro de salud de Parla, tras la reaparición del rey emérito en la corrida de toros del Domingo de Resurrección.

"Celebro que sea siempre recibido en su casa como se merece, como el rey que es y a partir de ahí pues, por supuesto, sabe que tiene las puertas abiertas en todo el país para acogerle y para brindarle nuestro cariño", ha señalado la presidenta madrileña.