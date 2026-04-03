Ayuso asiste a las procesiones de la Madrugá de Sevilla

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asiste a las procesiones de La Madrugá en Sevilla. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asistido este viernes a la Madrugá de Sevilla, una de las celebraciones más representativas de la Semana Santa andaluza.

La Madrugá reúne durante la noche del Jueves al Viernes Santo a algunas de las hermandades más emblemáticas de la ciudad, como la del Gran Poder, la del Silencio o la de Esperanza de Triana.

La líder regional ha presenciado la salida de la procesión de la Cofradía de la Macarena, con los pasos de la Virgen de la Esperanza Macarena y de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Posteriormente, ha acudido a la de los Gitanos, donde los cofrades han recorrido las calles del centro histórico de la ciudad portando las imágenes de Nuestro Padre Jesús de la Salud y de María Santísima de las Angustias Coronada.