Ayuso augura que Feijóo cambiará España "de raíz desde el comienzo" y eliminará "a activistas de instituciones"

La presidenta d el Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la presentación de la candidatura del PP para el 29N en Madrid, en el Espacio Jorge Juan, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha augurado este viernes que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, cambiará España "de raíz desde el comienzo" si llega al Palacio de La Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre y eliminará "a activistas de instituciones".

Lo ha expresado así en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, en la que ha cuestionado que se intente asemejar a Feijóo con otras etapas del partido en las que "no se aprovechó la oportunidad de la mayoría absoluta para reformas importantes" y todo empezó a "torcerse" con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero.

"El guerracivilismo, la memoria histórica, el pactar con Bildu, con gente violenta, el aprovecharse de narcoestados para hacer negocios, todo eso empezó ahí, y tiene que haber una reforma porque los partidos reformistas tienen que ir a la raíz de los temas y volver a encauzar las cosas", ha afirmado.

Además, ha defendido que en la época de Pedro Sánchez al frente de Gobierno se ha impulsado una "voracidad fiscal" y han entradas personas en las instituciones "para robar", algo que ya ha sido "la decadencia máxima". Ahora Feijóo, ha asegurado, cambiará "de raíz" y eliminará "a toda persona que tenga la más mínima relación con una sola trama" así como a "activistas de partido" que han sustituido a técnicos, expertos y funcionarios.

"Toda esa gente se va a ir a la calle y todo esto se va a reformar. Y es algo que yo hablo con él continuamente", ha defendido Díaz Ayuso, quien ha resaltado que el líder 'popular' es "un hombre comprometido, que sabe gestionar, que sabe lo que hay y al que le duele lo que está pasando".

Frente a un ex ministro de Transportes Óscar Puente que dimitió defendiendo que todos los políticos "no son iguales", Ayuso ha expresado que evidentemente todos lo no lo son porque sino estarían "acabados".

En concreto, se ha referido a un Gobierno que va "contra el trabajo" y que quiere "equiparar con toda la cara el salario mínimo con el salario medio" para "fabricar pobreza" y crear un país de "mileuristas agravados".