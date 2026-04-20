Ayuso avanza un proyecto universitario para fomentar el español, viviendas, IA y oferta cultural

La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso (c), asiste a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Alcalá, en la Universidad de Alcalá, a 20 de abril de 2026, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado un proyecto universitario para fomentar el español, la construcción de viviendas para jóvenes, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y oferta cultural y deportiva.

Lo ha detallado este lunes en la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), Carmelo García, donde ha detallado que la iniciativa se llamará 'Madrid, región universitaria' y contará con la colaboración de todas las consejerías, en coordinación directa con la de Educación, Ciencia y Universidades.

"Nuestra región vive hoy su mejor momento y atrae cada año a miles de estudiantes de todos los rincones del mundo. Esto es clave para la atracción de talento y para la proyección de España en el mundo", ha subrayado la dirigente madrileña.

En esta línea, ha explicado que reforzarán la IA para su estudio y su aplicación en la vida académica. Ha recordado que impulsarán un plan de residencias y de viviendas para estudiantes y que abrirán los campus universitarios todo el año, especialmente en verano.

"Queremos que Madrid siga siendo y aproveche la oportunidad de hacer casa internacional de la Educación Superior, la investigación y la innovación, especialmente en la lengua de Cervantes, el español, que hoy une a una comunidad de más de 600 millones de personas por todo el planeta", ha subrayado.

Ayuso ha indicado que este año destinarán 15,5 millones de euros a becas para alumnos con "situaciones difíciles" desde el punto de vista económico, a la vez que ha remarcado que ha otorgado 3.213 becas para la excelencia académica.