Ayuso avisa de que España está gobernada "por una mafia" con un Sánchez "por encima de la ley y del orden"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la clausura de la segunda sesión de la II Intermunicipal del PP de Madrid, en el Hotel Euroforum Palacio de Los Infantes, a 1 de febrero de 2026 - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado de que España está "gobernada por una mafia" y dando una imagen de "país en decadencia" con un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por encima de la ley y del orden".

"Aquí nos gobierna una mafia que se han dividido los votos entre los herederos de ETA", ha afirmado la dirigente madrileña en una entrevista en 'Telecinco, recogida por Europa Press.

Así, ha cargado contra un presidente del Gobierno que ha decidido que está "por encima de la justicia y de la separación de poderes" al considerar que lo dice el Tribunal Supremo "es papel mojado" y que quien osa hacer su trabajo y "marcarle los límites" va a ser "perseguido".

"Lo que necesita ahora es que la coalición corrupta que le mantiene en la Moncloa siga con vida y, para eso, no va a dudar en modificar el sistema de financiación, indultar a gente con graves delitos, borrar los del Código Penal como ha hecho, intercambiarse favores o los disparates que estamos viendo estos días con las regularizaciones masivas", ha criticado.

Díaz Ayuso ha expresado que "lo triste" sea que haya que tenido que morir mucha gente para conocer "todo lo que no se ha hecho por el sistema ferroviario" a lo largo de estos años.