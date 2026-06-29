Ayuso avisa de que funcionarios y cónsules estarían "haciendo algo ilegal" si dan nacionalidad "a quien no la merece"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en el encuentro informativo, en el Hotel Westin Palace, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este lunes de que funcionarios y cónsules estarían "haciendo algo ilegal" si dan la nacionalidad española "a quien no la merece". "No hay Ley de Nietos que oculte que España necesita reiniciarse", ha asegurado, en alusión a la Ley de Memoria Democrática.

Así lo ha trasladado en un desayuno coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección en el que la presidenta madrileña ha avisado del "efecto llamada" de las regularizaciones masivas y el "colapso del sistema público" que asegura que se va a producir si se sigue por este camino.

De esta manera, ha señalado que la tercera provincia en número de votos en las próximas elecciones "será Argentina" y ha afirmado que multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas "para jugar con las reglas de juego y el reparto de escaños es ilegal" y obedece "a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral".

"El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento de voto, según donde le faltan los votos necesarios para obtener el siguiente escaño. Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal", ha subrayado la dirigente autonómica.

Además, Díaz Ayuso ha resaltado que los representantes políticos no pueden olvidar que están "de paso" y solo queda "dimitir" cuando no quedan "buenas ideas, buenos propósitos ni nada ilusionante que proponer". "Porque siempre hay alguien mejor que tú, por increíble que para algunos lo sea", ha apuntado.