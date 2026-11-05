Ayuso carga contra la "mafia sindical" de UGT y CCOO que promueve una "huelga que va contra el sentido común"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra la "mafia sindical" de UGT y CC.OO., que han promovido para el 11N una "huelga que va contra el sentido común y contra los intereses de todos los españoles".

"Me parece que la huelga es corrupción mafiosa a manos de los sindicatos que ustedes untan con dinero público", ha lanzado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea en una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

La portavoz regionalista ha defendido que si en 2026 hay jornadas laborales de ocho horas, vacaciones pagadas y un salario mínimo es por los que hicieron huelgas a lo largo de la historia. "Con esta huelga de trabajadores y de inquilinos vamos a topar los precios del alquiler y vamos a conquistar derechos para las futuras generaciones", ha planteado.

Por contra, Isabel Díaz Ayuso ha cifrado en 559 millones el dinero que ha ido "a tocateja a la mafia sindical". "Son los que quieren ahora retorcer una huelga mafiosa yendo contra el sentido común y contra los intereses de todos los españoles", ha reprochado la presidenta madrileña.

"318 millonazos a UGT, ya pueden hacer unas pancartas así de grandes que un día son para Hamás, luego las desenrollan de nuevo para la educación pública, las desenrollan y me las ponen en la Consejería de Sanidad...", ha proseguido.

Ayuso ha afirmado que --sindicatos y Más Madrid-- son una "banda de gente que no quiere trabajar y que vive del sufrimiento de la gente que paga sus impuestos". Ha censurado los ocho años se los "caraduras de los sindicatos" sin convocar huelgas a pesar de haber "tenido 1.500 incidencias en Cercanías Madrid" con las que se negaba "el derecho de los trabajadores a ir a ganarse su sueldo".

"Los sueldos estancados, el poder adquisitivo de las familias españolas hundidas, el precio de la vivienda y el precio de la vida por arriba, inasumible... Con una presión fiscal que es una planta carnívora de todas aquellas personas que trabajan y que cotizan...", ha concatenado la presidenta madrileña, quien considera que estos ocho años se ha promovido un "país de mileuristas y agraviados que pierde talento y pierde a los jóvenes".

Ha proseguido acusando a la izquierda de "repartir la misma miseria y la misma pobreza allá donde gobiernan". "Ustedes siguen de la mano de la mafia sindical que le paga con el dinero público para luego venir con sus pancartas bochornosas. Son ustedes los que se van a ir a la calle como todos los demás", ha rematado.