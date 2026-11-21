La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (2d), el expresidente del Gobierno José María Aznar (2i), y el alcalde de Las Rozas, José de la Uz (d), durante un mitin electoral, en el auditorio Joaquín Rodrigo, a 21 de noviembre de 2026, en L - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este sábado contra el "perronismo", un proyecto que le recuerda al "peronismo" por sus "campañas idénticas", y ha sostenido que "nadie le compra un peine" ya al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"A ver si se acostumbra Pedro Sánchez a entender que no es el amo de España, que no es el amo de los españoles", ha lanzado durante su intervención en un mitin en Las Rozas, en el que también ha participado el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Ayuso ha vuelto a alertar de que, si las cosas no cambian tras las elecciones, "España se va a suicidar como nación" y ha contrapuesto las imágenes del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "andando por las calles de El Hierro" con la mirada "firme", con las de un presidente del Gobierno "bailando en un mitin otra vez".

Para la jefa del Ejecutivo madrileño, "son trucos de trilero lo que siempre ha acompañado a este hombre, que sin el teleprompter, el maquillaje y cuatro haciéndole los discursos no es nada".

"Nos han vendido humo durante todo este tiempo", ha remarcado, al tiempo que ha indicado que "llega un momento en el que ya da igual la utilización obscena que haga del poder" porque "nadie le compra un peine", ya que todo afecta directamente al ciudadano.

La dirigente regional ha sostenido que "el coronel ya no tiene quién le escriba" porque todos los que le rodeaban están "o imputados, o condenados, o cesados, o dimitidos" y ha tenido que "tirar ya del amor, el recurso perronista, para que no se pueda hablar de otras cosas". Así, ha afeado que llame "al instinto más bajo, que es lo más populista que hay, en lugar de apelar a la gestión directamente".

"¿Qué tenemos al final? Pues perronismo puro porque es una campaña personalista donde está su ego, cómo me encuentro, cómo siento, lo que yo soy. Es que ya no va del amo, no va del líder, no eres tú el amo de España", ha remarcado.

Considera que "para Pedro Sánchez él es el protagonista y no lo es el pueblo y no se da cuenta de que efectivamente es la fuerza de la gente, la fuerza del pueblo, la fuerza popular la que va a cambiar las cosas".

"Esto ya no va del ser el que mejor baila, el que mejor es el más moderno y el que saca más trucos. Yo creo que ya no son tiempos de frivolidad, ¿no? Ya esto no hace ninguna gracia. Hay que devolverle la fuerza a los españoles", ha dicho, al tiempo que ha defendido que a diferencia de él Feijóo "sí" ha cuidado "los límites" y es quien "mejor representa el proyecto popular".