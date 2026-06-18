Ayuso carga contra un PSOE que está "siempre difamando": "No vivo en un ático pero me encantaría"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra un PSOE que está "siempre difamando" y ha asegurado que no vive en un ático pero le "encantaría" ante las críticas de la portavoz socialista, Mar Espinar, por la vivienda de su pareja, Alberto González Amador.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, la dirigente autonómica ha señalado que espera que el grupo Quirón le meta "un querella criminal" al PSOE por las "barbaridades" que dicen sobre él porque son unos "cobardes".

Previamente, Espinar había cargado contra una presidenta que "vive como Dios a costa de los madrileños", que ha dado una medalla al presidente estadounidense, Donald Trump, y se posiciona "del lado de un genocida".

Así, la socialista había asegurado que González Amador va a ir "p'alante" por haberse "forrado durante la pandemia" y por "falsificar 15 facturas", además de asegurar que se sigue "forrando a costa de comisiones que le facilita a través de Quirón". "Señora Ayuso, ¿lo ha dado ya todo o nos abrochamos el cinturón porque vienen curvas en el último tramo?", preguntó.