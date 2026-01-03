Ayuso celebra la "caída del régimen" de Maduro y "la vuelta de la democracia" a Venezuela con María Corina Machado

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la bandera de Venezuela durante una nueva protesta contra el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, en 2024, en Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha catalogado la "caída del régimen" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como "una de las noticias más importantes de los últimos tiempos", pues devolverá la "democracia" al país sudamericano de la mano de María Corina Machado.

"Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos", ha manifestado Ayuso en su perfil en la red social 'X', donde ha celebrado "la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado".

Estas declaraciones de la presidenta autonómica se producen horas después de que Estados Unidos llevara a cabo una serie de ataques sobre territorio venezolano que han culminado con la captura de Maduro, según lo ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su perfil de Truth Social.