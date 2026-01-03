Almeida ve en la caída de Maduro "una oportunidad histórica" para Venezuela y apoya a Machado y Edmundo González

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que la caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es "una oportunidad histórica" para el país sudamericano, y ha aprovechado para trasladar su apoyo a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González.

"Madrid está con Venezuela y con la libertad", ha manifestado Almeida en una publicación en su perfil oficial de 'X', donde ha señalado que la operación estadounidense para acabar con el gobierno de Maduro abre la puerta a que "el pueblo venezolano recupere la democracia y el Estado de Derecho".

Así, el alcalde de Madrid ha trasladado su apoyo a los principales líderes opositores, destacando además a González como "presidente electo" del país sudamericano. "Viva Venezuela libre", ha remachado.

Estas declaraciones del alcalde madrileño se producen apenas horas después de que Estados Unidos llevara a cabo una serie de ataques sobre territorio venezolano que han culminado con la captura de Maduro, tal y como ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.