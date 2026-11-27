La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en un acto de campaña de cara a las Elecciones Generales del 29N, en la Caja Mágica, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este viernes la actitud "calladita y ofendidita" de la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, y cree que en el debate se pudo ver que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la Presidencia, Pedro Sánchez, es "un meme" con "ínfulas de dictador" que siempre tiene que ir "con cositas en las solapas y en las muñequitas" además de con "trucos de trilero".

Así lo ha expresado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, en la que ha cargado contra la actitud "ofendidita" de Colau, quien ha estado "calladita" durante todos estos años mientras "arruinaba ella misma a Barcelona" y cree que una persona como ella ha sido "el mejor activo para Madrid".

"Yo estoy encantada con Colau porque, gracias a ella, lo mejor de Barcelona está en Madrid. Yo estoy encantada porque cantidad de empresarios, de jóvenes, de personas con talento están ahora como un madrileño más, como un español más en su casa, emprendiendo, construyendo", ha subrayado, a la vez que ha tildado a los líderes de izquierda de "comunistas".

Ellos han apoyado, a su juicio, que ahora se haya instalado en La Moncloa "un falso y un farsante" que arroja sobre los demás "todas las atrocidades" que realiza él apostando por la "inversión de la verdad continua", algo que asegura que dejaron patente ayer en el debate hablando de nuevo de 'law fare'.

Frente a ello, ha defendido que se vio a un Feijóo "presidenciable, honrado y decente" y que "no te roba", algo que ahora es "raro", mostrando la imagen del líder que puede tener España a partir del lunes, por lo que ha pedido a todos los ciudadanos su apoyo "encarecidamente". Por eso, ha vuelto a referirse a Antonio Maura al señalar que España "puede ser testigo de su propio suicidio si no hace algo".

Sin embargo, ha recordado que las urnas para el 29 de noviembre todavía hoy "están vacías" y que "no hay nada hecho" sino que todo está en la "cabeza y el corazón" de los españoles. "Es muy preocupante lo que estamos viendo y lo que nos jugamos pero no hay nada ahora mismo en las urnas", ha avisado, además de pedir el apoyo de esa "España silenciosa" de gente esforzada.