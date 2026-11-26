La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto de campaña del PP de cara a las Elecciones Generales del 29N, en la Caja Mágica, a 25 de noviembre de 2026, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, debe quedar "desterrado para toda la vida" y ha pedido a las "buenas personas" que apoyen el proyecto del PP de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones del 29 de noviembre.

Lo ha trasladado así en un mitin en Alcorcón, junto a la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, donde ha pedido a la gente que no se "tape la nariz" para votar sino que acabe con "la podredumbre" fomentada por un presidente del Gobierno que ha estado "comiendo la cabeza" para que los españoles se "odien".

"Han creado siempre una especie de religión para que pase lo que pase, por mal que estén las cosas, digan, bueno, voy con la mano tapada, pero como soy de izquierdas tengo que ir a votar. No señor, esto no lo quiere nadie. Porque no vale ser de izquierdas por encima de ser libre. No vale con que soy de izquierdas, aunque mis hijos se queden sin futuro", ha enfatizado.

Considera que Sánchez no solo tiene que irse "a casa", que la tiene "alquilada porque es rentista", sino que tiene que irse "mucho más lejos". "Todavía mucho más lejos si puede ser de la República Dominicana que es donde merece estar para toda la vida, desterrado de este país, no hay derecho a lo que nos hace", ha expresado.

En esta situación, Díaz Ayuso ha reivindicado que en las elecciones el PP tiene que "arrasar" no vale con "ganar", además de alertar de que hay que estar pendientes de "triquiñuelas". "Lo que tenemos que hacer el domingo es arrasar. No por los pelos, arrasar", ha pedido. De la misma manera, ha insistido en que no votar "no es una opción" porque hay que ir a las urnas para estar "con la nación".

CENSURA LA "PRETENDIDA SUPERIORIDAD MORAL"

Ha vuelto a mencionar el 'me gusta la fruta' al preguntarse cómo va a decir ella nada a aquellos que son "capaces de apedrear a un chaval de 22 años", en alusión al candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría. "Ellos son de una pretendida superioridad moral diferente, son los que reparten el carné de los buenos y los malos", ha señalado.

Considera que aquellos que no "aman a la juventud", solo buscan a unas nuevas generaciones "presas de ideología", algo que considera que es "el odio a perder el business".

Considera que las "buenas personas" no son "de cartón como las urnas y como el traje de presidente del Gobierno" sino que existen, "tienen sueños y aspiraciones y son uno más", frente a aquellos que quieren seguir "dividiendo a la sociedad españoles entre hombres y mujeres o entre ricos o pobres", por lo que considera que lo que está en juego es "España como nación".