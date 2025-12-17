Ayuso censura que el PSOE se haya servido de "la causa feminista" para "utilizar" a mujeres mientras daba "lecciones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este miércoles que el PSOE se haya servido de "la causa feminista" para "utilizar" a las mujeres mientras daba "lecciones".

"Debe ser que de ahí nació el concepto de las listas cremalleras del señor (Francisco) Salazar. Lo que está claro es que a nosotras nos abochorna y pienso que tanta dar lecciones de cremalleras, tanta dar lecciones de la mujer en política y creo que la mujer se representa mucho mejor con el trabajo que realizamos desde gobiernos que no utilizamos a la mujer", ha defendido.

Así lo ha trasladado la presidenta madrileña en la rueda de prensa de balance de año tras el Consejo de Gobierno y después de las acusaciones de acoso sexual hacia el exasesor de Moncloa y exmilitante del PSOE Francisco Salazar.

"Creo que lo único que estamos viendo es la catadura que tienen los casos que se han ido sucediendo, la utilización del peso de ser políticos con cargos de responsabilidad para apropiarse o para acosar a su entorno, a mujeres de dentro y de fuera de su partido y de la propia Moncloa", ha censurado.

Díaz Ayuso ha censurado que los socialistas hayan utilizado "la causa femenina y feminista" no para las mujeres sino para "servirse de ellas", además de considerar que lo que se va a ver es "indescriptible".