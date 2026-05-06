Ayuso censura que quieran sacar "rédito político" de su visita a México donde no ha ido a "dar lecciones" de Historia

1084487.1.260.149.20260506104815 Spanish Composer and Music Producer Ignacio de la Macarena Cano Andres, known as Nacho Cano speaks during the meeting "Celebration of Evangelization and Miscegenation in Mexico: Malinche and Cortes," as part of the Working visit to Mexico by the Preside - Luis Barron / Zuma Press / Europa Press / Contacto

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado que se quiera sacar "rédito político" de su visita institucional a México, donde no ha ido a "dar ninguna lección de Historia a nadie", así como tampoco a "renegar de todo lo que hizo España".

Así lo ha expresado en un encuentro en Aguascalientes con representantes empresariales y promotores de inversiones de la región económica Centro Occidente de México. "Me sorprende que haya personas que pretendan sacar rédito político a una visita como la que estamos realizando nosotros, cuando estamos hablando en positivo", ha reivindicado la líder regional.

Así, ha defendido que no hay "armas más poderosa que el hermanamiento y las alianzas", por eso ha subrayado que discuten "ideas" y no combaten "personas".

Es por ello que Díaz Ayuso ha insistido en "lo que mucho que une" a Madrid con este país, unidos "por un idioma, una religión y una civilización, a través de catedrales, de universidades, de hospitales, de colegios y también del Estado de Derecho, es decir, Occidente".

"Ante quienes pretenden sembrar odio y discordia, nosotros defendemos el mestizaje, la unión y la libertad y la vida como los dos bienes más preciados que tiene el hombre, como decía el Quijote", ha insistido.