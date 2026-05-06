Ayuso censura que quieran sacar "rédito político" de su visita a México donde no ha ido a "dar lecciones" de Historia

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Spanish Composer and Music Producer Ignacio de la Macarena Cano Andres, known as Nacho Cano speaks during the meeting "Celebration of Evangelization and Miscegenation in Mexico: Malinche and Cortes," as part of the Working visit to Mexico by the Preside - Luis Barron / Zuma Press / Europa Press / Contacto
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 6 mayo 2026 10:48
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MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado que se quiera sacar "rédito político" de su visita institucional a México, donde no ha ido a "dar ninguna lección de Historia a nadie", así como tampoco a "renegar de todo lo que hizo España".

Así lo ha expresado en un encuentro en Aguascalientes con representantes empresariales y promotores de inversiones de la región económica Centro Occidente de México. "Me sorprende que haya personas que pretendan sacar rédito político a una visita como la que estamos realizando nosotros, cuando estamos hablando en positivo", ha reivindicado la líder regional.

Así, ha defendido que no hay "armas más poderosa que el hermanamiento y las alianzas", por eso ha subrayado que discuten "ideas" y no combaten "personas".

Es por ello que Díaz Ayuso ha insistido en "lo que mucho que une" a Madrid con este país, unidos "por un idioma, una religión y una civilización, a través de catedrales, de universidades, de hospitales, de colegios y también del Estado de Derecho, es decir, Occidente".

"Ante quienes pretenden sembrar odio y discordia, nosotros defendemos el mestizaje, la unión y la libertad y la vida como los dos bienes más preciados que tiene el hombre, como decía el Quijote", ha insistido.

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