Ayuso censura a sindicatos que "piden imposibles", impulsan "campañas mafiosas" y buscan "ayudar" a Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto de entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, en la Real Casa de Correos, a 2 de noviembre - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este viernes a unos sindicatos que "piden imposibles", impulsan "campañas mafiosas" y solo buscan "ayudar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a la campaña electoral para el 29 de noviembre.

En una entrevista con 'Telecinco', recogida por Europa Press, la dirigente autonómica ha censurado que estas personas estén "reventando las calles de Madrid" y, a nivel educativo, utilizando "el mobiliario de las aulas, haciendo piquetes violentos y reventando las clases".

Una de las peticiones de los sindicatos educativas es que el Gobierno regional les reciba, sobre lo que la presidenta madrileña ha defendido que ella no forma parte de las "campañas mafiosas de los sindicatos", si bien ha destacado que "no todos son iguales".

"El movimiento sindical no es igual y es necesario. No solo forma parte de la Constitución, es que es necesario que haya un contrapeso y que haya alguien que vele por el interés de los trabajadores", ha señalado, si bien ha cargado contra sindicatos "untados directamente por el Gobierno y afiliados a partidos políticos, como UGT y CCOO".

En esta línea, ha criticado a algunos que son "caraduras" frente a sindicalistas que son "gente buena y que trabaja por riesgos laborales y por la defensa del empleado".

Díaz Ayuso ha relacionado estas protestas que están impulsando con las elecciones que hay el 3 de diciembre en el sector de la enseñanza pública y ante lo que algunos sindicatos buscan "reventar todo porque están en su proceso electoral" y "de paso ayudan a Pedro Sánchez en sus elecciones porque por eso se les está untando todos los años".

"Es que tengo una cifra de cerca de 600 millones de euros desde que él ha llegado a estos dos (sindicatos) especialmente, cuando los principales sindicatos que sí tienen que ver con las enseñanzas no son escuchados porque ellos no están en esto. Bueno, pues se junta que hay elecciones en Madrid dentro de unos meses, las generales y las sindicales. Entonces piden imposibles", ha aseverado.

Así, ha asegurado que pidan "imposibles" pese a tener ya acuerdos cerrados y ahora de repente piden "1.400 millones de euros y que haya plazas de repente para nuevos 300 colegios". "Saben que eso no se puede cumplir, pero es que nos están utilizando. Y están utilizando lo peor de todo, el derecho de los alumnos, que eso sí es un derecho, a ser escolarizados, a recibir su educación y que los alumnos de la PAU en Madrid están en situación de desventaja", ha apuntado.

Es por ello que la presidenta madrileña ha valorado que ha sido convocar elecciones y han salido todos a la calle a "utilizar" este asunto impulsando una huelga "contra la oposición", algo que demuestra la "utilización obscena" del poder.