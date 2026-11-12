Ayuso comparece en el Pleno para dar cuenta de los cambios en su Gobierno tras la salida de Novillo con el 11N de fondo

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparece este jueves en el Pleno de la Asamblea para dar cuenta de la reestructuración de su Gobierno tras la salida del extitular de Medio Ambiente, Agricultura e Interior Carlos Novillo, que va de 'número 7' en la lista del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, encabezada por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Esta comparecencia, a petición propia, llega con la huelga general de este miércoles como telón de fondo del Pleno, especialmente tras las fuertes críticas de la mandataria autonómica a los sindicatos.

La noticia de la salida de Novillo del Ejecutivo regional se conocía el pasado 26 de octubre y junto a él, también se iba del Gobierno autonómico el viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez (19).

Estos movimientos llevaban al hasta entonces consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras Jorge Rodrigo a encabezar el área de Novillo. Las riendas de la consejería que dejaba recayeron en el entonces viceconsejero José María García. El hueco de José Antonio Sánchez ha sido ocupado por el exdirector general de Atención al Ciudadano y Transparencia Ángel San Gregorio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ya compareció en Pleno este año para explicar la otra crisis de Gobierno de la legislatura, cuando cesó a Emilio Viciana como consejero de Educación, Ciencia y Universidades en favor de Mercedes Zarzalejo.

LA HUELGA, EN LA SESIÓN DE CONTROL

El Pleno llega un día más tarde de la huelga general por la vivienda y los salarios que ha estado marcada en la región por piquetes, cortes de carreteras y bajada de actividad, si bien se mantuvieron con normalidad los servicios públicos.

Los sindicatos convocantes afirmaron que la huelga registró un "amplio seguimiento con cifras próximas a un récord" y la calificaron de "éxito" con datos "muy positivos" tanto por la noche como por la mañana. Concretamente, la cifraron entre un 65% y un 80%, unas cifras que niegan desde la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), que situaron en menos del 10% el seguimiento en el sector privado y afirmaron que esta "convocatoria política" había sido un "grave error".

Este tema se colará se colará, previsiblemente, en la sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en esta ocasión tendrá un marcado acento económico. Vox preguntará por la situación económica de las familias, PSOE hará lo propio por los mecanismos de control de gasto público, mientras que Más Madrid se interesará por las medidas previstas para garantizar el poder adquisitivo.

El PP, por contra, preguntará por las huelgas educativas en la región desde la de infantil --que encadena más de 6 meses-- a la del resto de etapas preuniversitarias, que arrancó hace un mes.

Ya en las preguntas dirigidas al resto de consejeros, se tratarán temas como el voto por correo en las elecciones estatales de noviembre, las servicios mínimos por el 11N, el impacto de las políticas educativas del Gobierno central sobre las universidades madrileñas, el funcionamiento del Summa 112 o la libertad de creación artísticas en producciones culturales financiadas con fondos públicos de la Comunidad.

COMPARECENCIA DE ANA DÁVILA

Tras ello llegará el momento de la comparecencia de Ayuso, a la que seguirá la de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, para informar sobre las consecuencias de la "infrafinanciación" de los Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid. Ha sido pedida por la diputada socialista Silvia Monterrubio.

El turno de las Proposiciones No de Ley (PNL) arrancará con una propuesta de Vox centrada en el accidente de Urda, Toledo, donde fallecieron 69 personas tras colisionar un Ave contra un Iryo el pasado mes de octubre.

La misma pide que el Gobierno autonómico repruebe al entonces ministro de Transportes --ya dimitido--, Óscar Puente, así como a implantar alertas acumulativas en la red ferroviaria, hacer una autitoría integral de la red y promover un plan nacional de inversiones ferroviarias. Vox presentó una enmienda a su propia propuesta tras dimitir Puente y pide sustituir la reprobación del ministro por la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Más Madrid, por su parte, llevará dos iniciativas. La primera pide crear un Fondo de Edificación Madrileño (FEM) como instrumento para financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de vivienda social y asequible en la Comunidad de Madrid. La segunda reclama mantener el "firme compromiso institucional" con la defensa, viabilidad y fortalecimiento del sistema público de pensiones y rechazar iniciativas que busquen privatizarlo, total o parcialmente.

Precisamente las pensiones son también las protagonistas de la PNL del PSOE, que pide defender el sistema público de pensiones, su modelo de reparto, "la solidaridad entre generaciones y la unidad de caja de la Seguridad Social" y también rechazar su sustitución total o parcial por un sistema de capitalización privada obligatoria.