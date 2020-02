Ayuso contesta a Monasterio que gobierna "todos los días de su vida" y aboga por "entenderse" para elaborar los Presupuestos

Publicado 21/02/2020 13:30:02 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado hoy a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que gobierna "todos los días de su vida" desde que se levanta hasta que se acuesta y ha instado a PP, Cs y Vox a entenderse de cara a elaborar los Presupuestos regionales para 2020.

Así lo ha expuesto la dirigente autonómica en declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con el alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez y con la corporación, después de que Monasterio haya criticado horas antes que "nadie" haga esfuerzos por presentar presupuestos y que pensaba que Ayuso "estaba para gobernar".

"Gobierno todos los días de mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto y no hago otra cosa como lo está haciendo todo mi equipo y lo que estamos haciendo es procurar seguir siendo la primera economía de este país. Quiero llevar estos presupuestos adelante cuando las circunstancias sean claras y por una parte viene porque el Gobierno de España no nos dice las entregas a cuenta que vamos a tener", ha sostenido.

Además, la presidenta autonómica ha vuelto a insistir en que para que estas cuentas salgan adelante "hace falta que PP, Cs y Vox" se entiendan, porque ya parte de la base que PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU se los van a "tirar".

"Espero que los tres partidos nos entendemos, mientras tanto Madrid tiene Presupuestos prorrogados, pero están, y vamos a procurar los mejores servicios públicos. Los presupuestos continúan, la economía continúa y estamos haciendo las cosas con cabeza y en el tiempo que creemos que es más oportuno", ha zanjado.