Ayuso cree que las agendas de Leire Díez para "perseguir a jueces y adversarios" pasarán "a los libros de historia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el foro autonómico ‘La España vertebrada’, en el Hotel Wellington, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este martes que las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez, a las que ha tenido acceso la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para "perseguir a jueces y adversarios políticos", pasarán "a los libros de historia".

"Las anotaciones de esta mujer son de juzgado de guardia o para los libros de historia, porque cada delito y cada estrategia para intentar perseguir con nombre y apellidos a jueces, a otros funcionarios, a policías, adversarios políticos y periodistas, está todo por escrito", ha reprochado la dirigente autonómica en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Lo ha señalado así en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sobre la presunta trama liderada por Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para obstaculizar causas judiciales que afectaran al partido o al Gobierno.

Considera Díaz Ayuso que esta situación es "de no creer" ya que va "más allá de la confrontación política" sino que lo que vive España es "corrupción de Estado" con una "mafia que llegó robando y que organizó todo tipo de estrategias para perpetuarse en el poder".

"Lo preocupante de todo el asunto es que cada día este gobierno está más débil, sus socios que poco quieren a España están más fuertes y se les van dando competencias que son impropias, se les va dando dinero a la gente que nunca se va a contentar porque vive de ese negocio corrupto", ha lamentado.

Es por ello que ha destacado la "zozobra generalizada" que vive el país y que hace "daño a todos". "Cuando se rompe la separación de poderes no hay democracia, nos pongamos como nos pongamos, habrá urnas, pero el camino hacia las urnas está siendo francamente preocupante, porque el Ejecutivo ya ha ocupado el Legislativo", ha expresado.