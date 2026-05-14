Ayuso cree que "equilibrio" con eventos en Bernabéu es posible pero no se puede convertir un barrio "en un campamento"

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Cientos de personas esperan la llegada de los jugadores, durante la previa del partido de vuelta de semifinales de la Champions League, en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu, a 8 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este jueves que el "equilibrio" es posible en la celebración de eventos en el Estado Santiago Bernabéu, pero no se puede convertir la zona "en un campamento", ya que ha asegurado que con los últimos conciertos se creo "un auténtico caos".

Lo ha indicado así en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, después de que ayer la Audiencia Provincial de Madrid diera la razón al Real Madrid en el litigio abierto con los vecinos por los ruidos generados en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu entre los meses de abril y septiembre de 2024, archivando la causa abierta a raíz de una querella.

La dirigente regional ha subrayado que hay que compaginar el descanso con la actividad del recinto, que es ahora mismo "el mejor del mundo para organizar eventos de esas características". "Vamos a dar seguridad jurídica a los promotores y vamos a buscar también la manera que se pueda compaginar la vida diaria", ha reivindicado.

Hasta el momento, ha subrayado que la celebración de eventos se había convertido en "un auténtico caos" porque no es que se superara los decibelios sino que durante muchos días se convirtió "un barrio residencial en un campamento".

"Pero ese equilibrio es posible si hay mesura, si no son conciertos a diario, si son a unas horas determinadas, si por parte del estadio también se sigue adecuando las instalaciones y también en una ciudad de ruido. Hay que entender que vivimos en una ciudad", ha expresado Díaz Ayuso.