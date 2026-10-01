Ayuso cree que Junts está "tomando el pelo" con su 'no' a decretos de vivienda que PSOE ya sabía: "Es juego de trileros"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín (1 fila, 2d), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este jueves que Junts está "tomando el pelo" a los ciudadanos con su 'no' a los decretos de vivienda, que el PSOE ya conocía, al afirmar que todo se debe a "un juego de trileros".

Así ha reaccionado la dirigente madrileña en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, después de que la Ejecutiva de Junts per Catalunya haya rechazado validar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados y haya pedido su retirada, además de solicitar un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda".

"¿Con qué impunidad estos señores en un despacho están decidiendo la vida y obra de todos los españoles?", se ha preguntado Díaz Ayuso, quien ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabía desde el principio que esos decretos "no los podía votar Junts" y considera que han hecho "esta barbaridad probablemente para que ellos le digan que no".

En concreto, Ayuso ha subrayado que cómo va a aprobar estos decretos un partidos cuyos principios fundamentales incluyen "la parte de la economía de capital y propiedad". "Una persona con dos dedos de frente que crea en esos principios no puede aprobar esto", ha valorado.

Además, ha señalado que se trata de un 'no' de Junts pero condicionado a la amnistía de su líder, Carles Puigdemont. "Entonces no te quiere decir que no, porque esto es una basura todo. ¿Tú te crees que hay aquí algo de principio? Aquí eso es un cúmulo de intereses", ha censurado, a la vez que ha subrayado que Junts no puede votar otra cosa porque entonces "no puede volver a Cataluña" porque sus vecinos tienen "criterio".