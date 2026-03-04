Ayuso cree que la postura de Sánchez sobre Irán y EEUU va a "arruinar" a España: "Nos abandona ante los peligros"

1065823.1.260.149.20260304142255 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto de presentación del trofeo al ganador del Gran Premio de España de Fórmula 1, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este miércoles que la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos va a "arruinar" a España y cree que lo único que consigue es "aislar" al país y "abandonarle ante los peligros del mundo".

"Lo vamos a pagar", ha expresado la dirigente autonómica en la inauguración de la IX Edición del Salón de Arte Moderno, después de que Sánchez haya trasladado que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es 'No a la guerra' y de que haya asegurado que no teme las "represalias" por mantener esta postura.

"A nosotros nos parece muy llamativo que el 'No a la guerra' provenga precisamente de una persona que promueve la guerra entre españoles siempre que tiene oportunidad, y que cuando quiere apela al derecho internacional quien menos respeta el derecho en España", ha censurado Díaz Ayuso.

Así, ha reprochado que se erige como defensor de la paz el "experto en muros" solo para "alimentar a una parte" de ese propio muro. "Nos abandona ante los peligros del mundo, abandonando nuestra defensa y nuestra seguridad, pero es que además nos va a arruinar literalmente", ha incidido.

Es por ello que ha denunciado que Sánchez utilice el 'No a la guerra' fuera de España pero el 'Sí a la guerra' dentro, algo que va a "arruinar" al país porque ya Estados Unidos "sospesa el embargo". "Ya está bien de elegir los intereses propios contra los intereses de todos los españoles. El presidente del Gobierno va a arruinar a España", ha alertado.

Pese a su actitud, la presidenta madrileña ha afirmado que Sánchez no va a poder "tapar ninguno de sus escándalos ni su situación personal".