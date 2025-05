Ayuso cree que PP debe ser "ahora más que nunca su mejor versión" frente al Gobierno "más antiespañol de la historia"

"Esta casa común del centroderecha no puede vivir solo de tener un enemigo común porque sino podemos caer en el síndrome de los anti", avisa

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este lunes que el PP debe ser "ahora más que nunca su mejor versión" porque tiene enfrente al Gobierno "más cínico, corrupto y antiespañol de la historia" si bien considera que el proyecto para España "tiene que ser algo más que echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Vivimos un momento decisivo para España y debemos saber cuál es nuestro papel, a favor. Las batallas que sean defensas a favor (...) La versión de una excelente gestión de los servicios públicos, con eficacia, con respeto por el gasto público, pero sobre todo la defensa de una determinada forma de ver la vida en torno a unos valores", ha defendido la dirigente autonómica en la presentación del libro de Esperanza Aguirre 'Una liberal en la política'.

Así, ha reivindicado que el PP debe ser un partido que sea "casa común del centroderecha y de todos los que aman a España, respetan la Constitución, el Estado de Derecho y las instituciones de todos". "De hecho, en esto también ha sido ejemplo y pionera Esperanza (Aguirre), en contar con gente valiosa de otros partidos con los que compartimos valores esenciales", ha apuntado.

"Tenemos que reponer, reconstruir el orden constitucional que ha venido minando las políticas socialistas y nacionalistas desde hace décadas. Esta casa común del centroderecha y de los que aman España no puede vivir solo de tener un enemigo común, porque si no podemos caer en el síndrome de los anti. Los liberales, conservadores y democristianos hemos tenido siempre en común ser constructivos, no destructivos", ha valorado Ayuso, a la vez que apostado por "unir e ilusionar en torno al liberalismo a la española".

Considera que el pensamiento liberal "no funciona por arrastre sino por convencimiento" y por ello es capaz de cosechar "los más grandes resultados electorales con ideas firmes, atendiendo "la realidad, la verdad y el rigor jurídico y científico" lejos del "sectarismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, ha resaltado que el PP tiene que contar con un proyecto que "ilusione" con políticas y reformas que "acaben con la estrategia de la carcoma" del Gobierno que "está tomado gran velocidad a medida que el sanchismo se va empequeñeciendo".