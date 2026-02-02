Ayuso cree que Sánchez quiere "inmigrantes pobres" y critica que no se "midan las consecuencias" de la regularización

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado que el líder del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, y Podemos quieren "inmigrantes pobres" y ha criticado que no se "midan las consecuencias" que puede traer la regularización extraordinaria que va a sacar adelante el Gobierno.

"En otras ocasiones ha habido regularizaciones masivas vinculadas al trabajo. Se analizaba cada caso y era una España también diferente (...) Ahora estamos hablando de que España tiene 10 millones de inmigrantes, el 20% de la población, y todo lo que se hace al margen del Estado de Derecho y de la ley no puede funcionar bien", ha afirmado la dirigente regional este lunes en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

Así, considera que no se puede dar legalidad a un proceso que "no ha pasado por un juzgado" y ha avisado de que esto crea "muchos problemas". Considera la presidenta que lo que busca el Gobierno es "una inmigración de subsidio", además de insistir en que se busca "manipular los censos y retorcer la verdad".

A ello, ha añadido que se crearán "problemas extraordinarios" a las comunidades autónomas, que se encargan de gestionar la sanidad, los colegios o las residencias. "No son ya los que están, a los que nunca les negaríamos la sanidad, por supuesto. Es todo lo que puede venir en un país donde faltan médicos", ha alertado.

Además, Díaz Ayuso se ha preguntado qué hacen con las personas que ya están en España y que hay que "legalizar para que puedan vivir dignamente". "Para empezar, lo que no puedes decir es que ser legal o ilegal es lo mismo, y esto es el primer mensaje que está mandando el gobierno", ha subrayado.

Ha aludido también a aquellos inmigrantes que llevan tiempo en España cumpliendo las normas y esperando a que se regularice su situación. "El problema es que es una llamada a muchas más situaciones que ahora mismo, si no hay una estrategia de Estado, no se puede integrar igual. Entonces, el que está aquí, bien lo sabe, sabe que España es un país solidario. No se trata de reemplazar, se trata de mezclarnos, se trata de integrarnos", ha valorado.