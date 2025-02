Ayuso cree que tanto el consejero de Transportes como la diputada de Más Madrid "estuvieron mal" en su comportamiento

LAS ROZAS DE MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este viernes que tanto el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, como la diputada de Más Madrid Marisa Escalante "estuvieron mal" en su comportamiento, aunque ha pedido "relajar" este tipo de conductas.

Así lo ha valorado desde el colegio público de Los Jarales en Las Rozas, después de que ayer Más Madrid afeara al consejero un comentario "machista" aunque él pidió perdón al decir decirle a la parlamentaria 'no pongas morritos que me descentro'. "No creo que haya sido así. Si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas", dijo Rodrigo.

"Bueno, yo creo que los dos estuvieron mal. Por un lado él estaba interviniendo como consejero y yo creo que no es propio que mientras tanto un diputado esté haciéndole gestos que me parecen que están fuera de lugar", ha expresado la presidenta.

Así, ha subrayado que el consejero se "desconcentró" y los dos no tuvieron "el mejor comportamiento". "Yo pienso que además él se disculpó", ha expresado, aunque ha subrayado que en que en la Cámara regional a veces es difícil "concentrarse" por "el murmullo, los gritos y los insultos" que son "tremendos".

Sin embargo, ha criticado que se ponga el foco en esto y no en que se lleve "a un terrorista al Congreso de los Diputados para poner en tela de juicio al Estado de Derecho". "Aún así, mal y pienso que estas conductas evidentemente pues tenemos que relajarlas y respetar al que está hablando", ha valorado.