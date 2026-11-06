Ayuso cree que la tragedia ferroviaria de Urda "se podía haber evitado" y culpa al "Gobierno mafioso"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside la gala de entrega de los Global Tech Leaders Awards 2026, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), en la que fallecieron al menos 69 personas, "se podía haber evitado" y culpa a un "Gobierno mafioso" que se lo ha "llevado crudo" durante todos estos años en los que creían "impunes".

"Demuestra, primero, que la corrupción mata, y en segundo lugar, que esto se podría haber evitado, que todo el dinero de los fondos europeos a lo largo de estos años se han perdido. Se han perdido decenas de miles de millones porque no se ha sabido gestionar", ha valorado la dirigente regional en declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press.

Así, considera que se podían "haber evitado" las muertes y ha lamentado que por esa gestión ahora haya personas "mutiladas, que han perdido para siempre a un familia y que sus vidas han quedado truncadas".

"Ese dinero se lo han llevado y ojo, porque luego viene AENA, la ampliación de la T4, el aeropuerto de Madrid y otras muchas infraestructuras estatales, donde ha habido corrupción, donde hay que seguir investigando y ese dinero no ha ido en beneficio del resto de los españoles", ha asegurado.

Además, ha puesto el foco en las infraestructuras que están "obsoletas" por un Gobierno "mafioso" que no ha invertido estos años porque estaban "a llevárselo crudo ellos".

La presidenta ha criticado que el Gobierno de Sánchez haya actuado estos años "de manera sectaria" y decidiera que ni las comunidades autónomas ni el Congreso ni el Senado podían "opinar al respecto" sobre los fondos europeos. "Quisieron quedarse con todo ese dinero para hacer una recaudación histórica que nunca ha ido a infraestructuras públicas", ha indicado.

Por otro lado, ha cargado también contra la "red internacional de mafia y lobbie" que están impulsando en China, República Dominicana o Venezuela. "Rompieron la separación de poderes, han intentado acabar con la vida de jueces, que los líderes iberoamericanos que han venido en estos días no daban crédito", ha señalado.

A ello, la dirigente regional ha añadido que el Gobierno utiliza la "tecla mediática" desde La Moncloa que tiene "un ministerio en la sombra de la propaganda" y desde el que controlan "los medios del régimen, a los que alimentan, y especialmente a través de RTVE ".