Ayuso critica los "anuncios efectistas" sobre vivienda y remarca que no se soluciona "castigando" el "ahorro particular"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este miércoles los "anuncios efectistas" en materia de vivienda y ha remarcado que este "grave problema" no se soluciona "castigando" el "ahorro particular".

La jefa del Ejecutivo autonómico ha visitado este miércoles los terrenos donde se levantará Valdecarros, "una ciudad dentro de Madrid", acompañada de los consejeros de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

"Expulsando al inversor y expulsando al propietario, precisamente quien menos tiene, menos opción al final va a tener también delante de sus ojos, es evidente. Tampoco podemos enfrentar a la sociedad constantemente, entre público y privado", ha apuntado Ayuso durante su intervención.

En esta línea, la presidenta regional ha criticado el "ataque desmedido contra lo que se llamaba el ladrillazo para intentar desprestigiar lo que era simplemente construcción" y ha remarcado que "nada intervenido desde la ideología acaba funcionando".

"Solo desde la libertad y la confianza", ha remarcado la dirigente madrileña, que ha incidido que "todo lo que ha ido contra la oferta y la libertad se ha vuelto en contra y afecta directamente a quienes más necesitan precisamente tener una vivienda".

En este sentido, ha criticado políticas basadas en "restringir la oferta" o en "convertir a los pequeños propietarios" o "a las personas que financian" en "castigadas, perseguidas o culpables" y ha defendido que "la escasez no se soluciona repartiéndola, sino multiplicando la oferta".

Así, ha alertado de que si se cambian "las reglas de juego a mitad de partida" o se va "contra la realidad misma" se acabará por "perjudicar directamente a quien se dice querer representar", tras la aprobación de los decretos sobre vivienda por parte del Ejecutivo central.

Entre otros puntos, también ha mencionado las medidas para "destruir la oferta" y que "se retiren inmuebles, expulsando al inversor y expulsando al propietario". "Nosotros lo que vamos a hacer es defender en todos los tribunales, ahora y siempre como hemos hecho en todo momento, la defensa de libre mercado, del Estado de Derecho y la seguridad jurídica", ha subrayado.

Así, ha recalcado, la Comunidad defiende una España donde no haya que pedir permiso para "prosperar" y donde las instituciones puedan "acompañar el esfuerzo de aquellos que arriesgan" frente a quienes "lo que hacen es frenar".

De esta forma, ha defendido un modelo madrileño para la construcción de vivienda "con el suelo, con financiación, con agilidad administrativa, con infraestructura, seguridad jurídica y respeto por la propiedad", un derecho recogido en la Constitución, así como apoyado en la iniciativa privada.