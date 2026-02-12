Ayuso critica que izquierda use como "ariete" a edil de Móstoles para conseguir gobernar "de manera espuria"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que la izquierda haya usado como "ariete" a la edil de Móstoles, inmersa en la acusación de acoso contra el alcalde, Manuel Bautista, para conseguir gobernar el segundo ayuntamiento más importante de la región "de manera espuria".

En la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, ha asegurado que la izquierda la interesa ahora una concejala a la que "no paraban de atacar" cuando estaba en el Consistorio hasta que se convirtió "en ariete contra el PP".

Además, ha censurado a la portavoz de PSOE, Mar Espinar, por referirse al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y a la vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, como "sicarios".

"¿Cómo puede hablar de sicarios, de compañeros suyos de esta Cámara, que son también diputados como usted? Por favor, compórtese como una parlamentaria y no como si estuviera en una taberna", ha expresado.

Además, ha reprochado al PSOE que haya de transparencia aquellos que han sido "condenados", haciendo alusión al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por "borrar teléfonos móviles junto al presidente del Gobierno y revelación de secretos". "Y dan lecciones de transparencia... ¡Pero tendrán cara!", ha afirmado.

Por su parte, Espinar ha subrayado que "lo más sangrante" del caso de la concejala de Móstoles es que en vez de protegerla lo que se hizo fue "mandar a dos sicarios a recomendarle que se callaran la boquita".

"Escuchar a la señora Millán nombrar a la familia para disuadirla de que denunciara es despreciable", ha señalado Espinar, quien considera que esto fue "un amenaza" tal y como creen que "acostumbran con bulos y medias verdades".

Considera la portavoz del PSOE que Ayuso y su partido con "como la mafia" y se dedican a "amenazar, borrar mensajes, recomendar que se calle la boquita", además de "tener el cuajo de filtrar correos manipulados divulgando la identidad" de esta edil.