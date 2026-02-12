La Comunidad pregunta si había "protocolos" contra el acoso en el Gobierno: "Nosotros no portamos cabezas inocentes"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, se ha preguntado si había "protocolos" contra el acoso en el seno del Gobierno de la nación y ha afirmado que en el Gobierno regional no portan "cabezas inocentes", tras la acusación contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

Ha respondido así desde la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, al ser preguntada por la diputada de Más Madrid Mariana Arce por los protocolos de actuación ante casos de acoso sexual en el ámbito laboral de la Comunidad de Madrid.

"Lo que más me sorprendió de todo es que usted siendo la portavoz de su grupo de la Comisión de la Mujer me preguntara sobre este protocolo, sobre todo teniendo en cuenta en las circunstancias en las que usted se había convertido en portavoz (...) Lo que hizo fue sustituir a la señora (Loreto) Arenillas, que la destituyeron porque la acusaron de cubrir a (Íñigo) Errejón, ese aladiz del feminismo y el fundador de su programa", ha espetada a la parlamentaria de Más Madrid.

Considera Albert que en Más Madrid son "unos cínicos" y ha subrayado que desde 2017 la Comunidad cuenta con un protocolo general de prevención y actuación frente a todos los tipos de acoso en el trabajo y, concretamente, en el caso del acoso sexual, el protocolo contempla que incluso antes de que se produzca una denuncia, la persona afectada puede contar con una asesora especializada con formación en igualdad.

"Cuando ya existe una denuncia el procedimiento se activa de forma automática", ha informado, si bien ha indicado que Madrid es "un entorno seguro", cosa "muy distinta de lo que ocurre en el Gobierno central".

Por su parte, Arce ha criticado la actitud del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que "no distingue entre el acoso sexual y poder ligar", así como de la vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, que se dedica a "coaccionar a la víctima (en Móstoles) advirtiéndole que poner una denuncia pública puede perjudicarla".

"Ahora entendemos por qué están desmantelando las políticas de igualdad de la Comunidad de Madrid (...) Como mujeres en políticas no podemos mirar hacia otro lado", ha asegurado, a la vez que ha subrayado que esto solo es "la punta del iceberg de lo que está pasando en el Partido Popular de Madrid".