Ayuso critica la "kale borroka alentada por Sánchez y sus ministros" que ha cancelado La Vuelta: "Esto no es Madrid"

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madird, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a la "kale borroka alentada por Pedro Sánchez y sus ministros" cuyas protestas han acabado en la cancelación de La Vuelta Ciclista a España que concluía este domingo en la capital.

"Lo que consiguió la kale borroka alentada por Pedro Sánchez y sus ministros: familias y niños corriendo y llorando. Esto no es Madrid", ha lanzado la presidenta en sus redes sociales.

Junto a este mensaje ha publicado un vídeo en el que se ve a una familia con niños corriendo alejándose mientras efectivos de la Policía Nacional les instaban junto a la organización de La Vuelta a abandonar el perímetro de Cibeles.

Manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final en el marco de las protestas propalestinas. Agentes antidisturbios de Madrid han realizado cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta.