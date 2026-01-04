Ayuso critica que Sánchez elija "comunismo" al condenar el ataque en Venezuela: "Prefiere la legalidad de un tirano"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i) Ana Corina Sosa Machado, hija de María Corina Machado (d), recoge el premio de su madre, durante el acto institucional de entrega de los Reconocimientos 8 de Marzo, en la Real Casa - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elija "comunismo" al condenar el ataque de Estados Unidos en Venezuela en una carta dirigida a la militancia, y ha censurado que prefiera "la legalidad de un tirano".

"Frente al comunismo o la libertad, Sánchez ha elegido comunismo", ha afirmado la dirigente autonómica a través de sus redes sociales, después de que Sánchez haya señalado en la misiva que condena "con rotundidad" el ataque perpetrado por Estados Unidos sobre Venezuela y haya reiterado su defensa del derecho internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado de que la incursión militar en Venezuela permitió la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, y anunció que Estados Unidos "se hará cargo" del gobierno de la nación petrolera.

Sobre lo sucedido, la presidenta madrileña señaló que se estaba ante un "día histórico" y un "momento único" por la caída de Maduro y reprochó al Gobierno central el haber sido "siempre tan tibio" con la "dictadura" en el país sudamericano. Ayuso recordó que el pueblo venezolano pidió "un cambio" en las últimas elecciones presidenciales, en las que la oposición reivindicó su victoria si bien el oficialismo no lo reconoció. "Las únicas dictaduras del mundo son de izquierda, de ultra izquierda, y se apoyan entre ellas", deslizó en una entrevista en Telemadrid.