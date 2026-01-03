Ayuso ve un "día histórico" para Venezuela y acusa al Gobierno central por "siempre" haber sido "tibio" con Maduro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "día histórico" y de "momento único" la caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a manos de Estados Unidos, y ha aprovechado para reprochar al Gobierno central el haber sido "siempre tan tibio" con la "dictadura" en el país sudamericano.

Ayuso ha recordado que el pueblo venezolano pidió "un cambio" en las últimas elecciones presidenciales, en las que la oposición reivindicó su victoria si bien el oficialismo no lo reconoció. "Las únicas dictaduras del mundo son de izquierda, de ultra izquierda, y se apoyan entre ellas", ha deslizado en una entrevista en Telemadrid.

"En los pasos más valientes que se han dado para liberar al pueblo de Venezuela el Gobierno de España no ha estado ahí y el expresidente y muchos miembros del Gobierno espero que den explicaciones de qué han hecho durante todos estos años", ha manifestado Ayuso, que les ha acusado de tener "amistades con las dictaduras".

La presidenta autonómica ha abundado en que este nuevo episodio en la crisis venezolana se produce tras años de exilio masivo, extorsiones y torturas por parte del régimen de Maduro, que ahora cae por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, delito por el que ha sido acusado por la Fiscalía de Estados Unidos.

En este contexto, con Maduro en posesión de Estados Unidos y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya asegurado que su país controlará Venezuela para garantizar una transición, Ayuso ha coincidido en que corresponde a Washington liderar el proceso ante un régimen que pude no abandonar el poder pacíficamente.

Por otro lado, preguntada por el papel de la región a la hora de acoger a migrantes venezolanos, Ayuso ha destacado que la Comunidad de Madrid es la "casa" de cientos de miles de venezolanos que han llegado a España en los últimos años, pues casi la mitad de ellos se han asentado en la región.

En este sentido, Ayuso ha contrapuesto el rumbo del Ejecutivo que encabeza frente al de Pedro Sánchez, pues considera que el Gobierno central no ha marcado una situación clara ante la situación en Venezuela y se ha visto "rehén" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de movimientos como el paso de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, por el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Finalmente, Ayuso ha trasladado su apoyo y cariño a los venezolanos concentrados en la Puerta del Sol, a quienes ha reiterado que Madrid es su casa y un espacio para seguir reivindicando libertad y democracia, y ha expresado su deseo de que Venezuela recupere la senda de la prosperidad y la libertad tras un proceso que considera ya irreversible.

Estados Unidos ha llevado a cabo esta madrugada una operación en territorio venezolano que ha culminado con la captura de Maduro, según ha informado el propio presidente Trump. La Fiscalía de Estados Unidos ya ha anunciado que Maduro, que va de camino a territorio estadounidense, será juzgado por narcoterrorismo y posesión de armas.