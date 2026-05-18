Ayuso critica que Sánchez se mantenga en Moncloa "en contra de afiliados y urnas": "El PP arrasa elección tras elección"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantenga en La Moncloa "en contra de los afiliados y de las urnas" al asegurar que el PP "elección tras elección arrasa a la izquierda" tras los últimos comicios de Andalucía

"Todos sabemos que está aguantando contra la voluntad de sus afiliados, de sus delegaciones territoriales, de sus candidatos y, por supuesto, del pueblo que expresa su voluntad en las urnas en cada elección autonómica, porque necesita ver de qué manera cambiar de pantalla", ha afirmado la presidenta regional tras el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Madrid.

Así, ha subrayado que en el PP están "muy orgullosos" del triunfo del candidato 'popular', Juanma Moreno, con una "rotunda victoria" que demuestra que "del socialismo se sale" y que Andalucía es "una tierra próspera, llena de oportunidades y de patrimonio".

"Lo único que necesitaba era ser gobernado bajo una mirada liberal de la vida permitiendo confiar en sus gentes devolviéndoles la alegría y la capacidad de salir adelante con nuevos proyectos", ha reivindicado Ayuso, quien ha asegurado que Moreno ha sacado a la región de "la cola" de las noticias negativas.

Considera que para los madrileños es "un profundo orgullo" porque Andalucía "es España" y ahora tendrá otros cuatro años de "pujanza y alegría". A ello, ha añadido que los resultados de las elecciones han demostrado que "el Partido Popular, elección tras elección, arrasa a la izquierda".

La presidenta madrileña ha criticado que ahora el presidente del Gobierno se dedique a hacer "anuncios electoralistas" para intentar "comprar voluntades a los nacionalistas catalanes" para ver si puede un día más "retorcer la verdad".

"Lo que estamos viendo es que esta estrategia es un desastre, que Pedro Sánchez es un gran desastre y cada vez que va a las urnas es un gran desastre", ha valorado, a la vez que ha cargado contra su estrategia de "choque, enfrentamiento constante y utilización del Estado".

Frente a ello, ha reivindicado que el proyecto del PP es el que ha llegado para "reformar y reiniciar España" y ha asegurado que, tal y como señaló el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, esta mañana, vendrá "un cambio de raíz" y no "una mera sustitución".

Cree Díaz Ayuso que España necesita "firmeza, claridad, convicción y confianza" y pese a "malos momentos" va a llegar el "final" del Gobierno de Sánchez. "Esto precisa de que todos los días demos batallas, todos los días expliquemos a los vecinos lo que hacemos, todos los días atendamos con cariño y con cuidado", ha expresado.