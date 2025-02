Ayuso critica que Vox se centre en su "obsesión" con el PP y no en ser oposición al Gobierno: "No logro comprenderlo"

Le preocupan "algunas alianzas" que se trasladan en la cumbre patriota y alerta de que se "aisle" a España

MAJADAHONDA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes que Vox se centre en su "obsesión" con el PP y no en hacer una oposición "eficaz" al Gobierno de España. "No logro comprenderlo y no entiendo por qué estamos en estas", ha afirmado.

Lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación desde el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda tras ser preguntada por el acto político organizado este sábado en la capital por el partido europeo Patriotas, presidido por Santiago Abascal, en el que se han dado cita el primer ministro de Hungría, Viktor Orban; la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen; o el líder de Liga, Matteo Salvini.

"Lo que se ha visto este fin de semana y se ve siempre es la obsesión que tiene Vox con ir contra el Partido Popular muchísimo más que en ser una oposición eficaz al Gobierno. Algún día sabremos por qué. No logro comprenderlo y no entiendo por qué estamos en estas", ha valorado la presidenta madrileña.

Aunque ha afirmado que no tiene que valorar lo que hace Vox u otros líderes internacionales como el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que España pagará "la mala relación" con este país en concreto.

"Tampoco preguntan todos los días al señor (Pedro) Sánchez qué hace con (José Luis Rodríguez) Zapatero y con el Partido Comunista Chino, que les vemos todos los días haciendo anuncios y estrechando lazos. Yo creo que me preocupa más de esa cumbre del fin de semana pues algunas alianzas que se trasladan y también la situación política o internacional en la que nos dejan a nuestro país", ha reprochado.

Piensa Díaz Ayuso que los españoles deben de ser conscientes de cómo va a afectar la relación con algunos países en "la empresa, la seguridad en España, a las inversiones o los aranceles". "No hay más que ver cómo los Estados Unidos ha estrechado lazos directos con Marruecos durante estos años y nosotros nos vamos a quedar mirando fuera de todo. Y sin ser capaces de valorar el daño que nos va a provocar. Aislarnos me parece que es lo más preocupante", ha criticado.

Frente a ello, la presidenta ha subrayado que prefiere "alinearse" con el Partido Popular Europeo y "seguir trabajando en positivo" por España y sus intereses.