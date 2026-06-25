Ayuso critica a un Zapatero que se veía "impune coqueteando entre dictaduras": "Es la espina dorsal del sanchismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), durante la inauguración del Centro de Innovación de Agua y Energía - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves a un expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que se veía "impune coqueteando entre dictaduras" y ha sostenido ecordado que es "la espina dorsal del sanchismo".

"Zapatero, en nombre del Reino de España, ha hecho todos los negocios, se veía tan impune coqueteando entre las dictaduras y con el amparo del Gobierno que negociaba cualquier cosa, en cualquier ministerio, se sentaba con el fiscal cuando le daba la gana, se sentaba con (Carles) Puigdemont a cerrar y acordar cuestiones", ha afirmado en una entrevista con 'Telecinco' recogida por Europa Press.

Así, ha subrayado que Zapatero ha sido "la columna vertebral de sanchismo" durante todo este tiempo y ha reprochado que se viera "tan impune" mientras ahora van saliendo cuestiones relativas a la investigación de Plus Ultra y "saldrá mucho más de Venezuela".

Considera que "no hay más que hablar con la prensa de otros muchos países para ver que esto es corrupción" y que, además, "afecta a más estados" porque "es una corrupción internacional en la que muchas de estas dictaduras bolivarianas han estado confabuladas, y él se pensó que, por ser muy simpático, tener mucho talante, pues lo tenía todo resuelto".

A ello, ha añadido que esto es "una tomadura de pelo absoluto" y le ha augurado "muy mal final a todos", también a Pedro Sánchez, a quien le ha criticado también el trato "infame" que le está dando al juez Juan Carlos Peinado.