La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), la candidata por Madrid al Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo (i), y la candidata por León, Ester Muñoz (c), durante un mitin del Partido Popular, a 22 d - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este martes que la ley del concebido no nacido de la región va "a favor de la vida" y ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelva a utilizar "las mismas monsergas" en alusión al abordo o la eutanasia.

Lo ha afirmado así en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, después de que el presidente del Ejecutivo haya anunciado la aprobación de un nuevo reglamento para garantizar que las mujeres reciben información veraz y científica sobre el aborto. También presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de la Comunidad de Madrid del concebido no nacido.

"Nuestra ley (del concebido no nacido), nuestras propuestas en materia de maternidad no van contra nada, a favor de la vida, a favor de las mujeres que necesitan pasar más tiempo con sus hijos, los padres que quieren hacerlo, los niños que cada vez están más solos", ha defendido la presidenta.

Considera que hay que intentar que las familias tengan más hijos con un sistema que ayude a la conciliación y también pensar en ese ser humano, que está concebido, "que existe para sus padres y lo están esperando con ilusión".

"Este hombre que nos gobierna, que nos odia y que odia a todo lo que somos ha perdido el rumbo y le da absolutamente igual alimentar la lucha de clases, el guerracivilismo, ha levantando un muro entre españoles para odiar a la vida, a los españoles y obligarnos a estar en bandos, yo que nací en democracia", ha lamentado la presidenta, que considera que le debería dar "vergüenza" utilizar de nuevo las mismas "monsergas".

La Asamblea de Madrid aprobó el pasado julio la ley de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia.

La norma permite que, en determinados procedimientos y dentro de las competencias autonómicas, el embrión o feto durante el embarazo sea considerado como un hijo ya nacido cuando esa consideración resulte beneficiosa para la madre gestante o para la unidad familiar.

En la práctica, contempla que pueda computarse para acceder a determinados beneficios y ayudas, especialmente los relacionados con las familias numerosas. También prevé beneficios fiscales autonómicos para las familias que tengan esa consideración.