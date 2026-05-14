Ayuso defiende que su "prioridad nacional" es cambiar al Gobierno central para que "deje de hacer trampas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, en la Puerta del Sol de Madrid, a 2 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid con - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que su "prioridad nacional" es cambiar al Gobierno de España para que "deje de hacer trampas" y ha pedido "no confundir ley y orden y competencias".

Lo ha expresado este jueves en el Pleno de la Asamblea, donde ha aseverado que Vox está "utilizando un discurso" como el de los "nacionalistas vascos y catalanes", por lo que ha subrayado que en la Comunidad de Madrid "no lo van a hacer".

Previamente, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha alertado de que en lo que va de año "se han producido 130 apuñalados", con "barrios enteros donde las bandas organizadas de criminales extranjeros se disputan el territorio y reclutan a chavales".

"Me gustaría que le explicara usted a todos los madrileños por qué usted hoy ha ordenado al PP que se una a la extrema izquierda para tumbar la propuesta que trae hoy Vox a este Pleno para instar precisamente al Gobierno de España la retirada de la nacionalidad adquirida a todos los condenados por pertenecer a bandas latinas. ¿Acaso esto le parece muy radical? A nosotros nos parece de puro sentido común", ha defendido.

Considera Pérez Moñino que el mensaje que "hay que lanzar" es que el extranjero que "desprecie gravemente" las leyes y la convivencia "no puede seguir disfrutando de derechos adquiridos en España". Ha añadido que los madrileños se preguntan "por qué se garantizan que esos criminales sigan conservando la nacionalidad".

"Le vuelvo a reiterar que nuestra prioridad es cambiar al Gobierno de la nación para que deje de hacer tantas trampas donde ustedes siempre entran, todos los trapos en todos allá que van", ha contestado la jefa del Ejecutivo autonómico.

Ayuso ha lamentado que Vox "siempre traiga" iniciativas al Pleno que no tienen "competencia autonómica". Ha recalcado que es "una nueva trampa que ustedes ponen solamente porque están más dedicados a intentar erosionarnos a nosotros que en buscar la verdad y soluciones".

"Quitar nacionalidades no es competencia autonómica, pero sí es responsabilidad del Gobierno de la nación, a través de la Delegación de Gobierno, procurar la seguridad en las calles de Madrid. Y siempre usted apoya al delegado. Es algo curioso. Además, confundiendo prioridad nacional con arraigo", ha remarcado.

Asimismo, la dirigente madrileña ha preguntado a la portavoz de Vox si cuando va a pagar una pensión de cualquier tipo "va a exigir que no sean contribuyentes extranjeros" o si cuando "va a ser socorrido por un agente" va a preguntar por la "prioridad nacional".