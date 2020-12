Ayuso defiende el Zendal: "Tengo claro cuánto vale una vida. Para mí no tiene precio y por eso está ese hospital"

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este miércoles la construcción del Hospital Enfermera Isabel Zendal, que inauguró ayer. "Tengo claro cuánto vale una vida. Para mí no tiene precio y por eso está ese hospital", ha sostenido.

En una declaración a los medios, tras inaugurar el Belén de la Puerta del Sol, Ayuso ha recalcado que en Madrid "han muerto muchas personas", e incluso durante días y semanas "morían 500 personas todos los días".

"Una noche llegamos a tener 900 fallecidos. Ahí me jure, y nos juramos como Gobierno autonómico, hacer lo imposible, lo que fuera, para no volver a vivir esas situaciones, para no tener a nuestra gente en el suelo o en sillas", ha señalado a continuación.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha sostenido que en la región se han vivido, "varios virus, epidemias, accidentes aéreos, atentados" y, por tanto, lo que quieren es "descongestionar hospitales, proteger a los sanitarios y cuidar a nuestros ciudadanos".

