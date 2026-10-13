Ayuso denuncia la agresión a periodistas en el entorno de la acampada de Sol: "Es un degradado escenario de conflictos"

Varias personas observan los mensajes, en la Puerta del Sol, a 10 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este martes la agresión a periodistas en el entorno de la acampada por la vivienda en la Puerta de Sol y ha avisado de que se está convirtiendo en "un degradado escenario de conflictos diarios y abandonos".

Lo ha señalado así a través de sus redes sociales tras la agresión sufrida por una periodista de Telemadrid, que ya ha denunciado la misma según han informado a Europa Press fuentes de la cadena autonómica.

La presidenta ha criticado la imagen que ofrece la Puerta del Sol con esta acampada pese a ser "una de las plazas más representativas de España, tan bonita y patrimonial" y donde ahora "también se agrede a periodistas". Además, ha vuelto a pedir a la Delegación de Gobierno que haga "de una vez su trabajo" y "desmantele" esta acampada ilegal.

En el caso de esta periodista, Telemadrid ha trasladado que rechazado la agresión sufrida por esta reportera, del programa 'El Análisis: Diario de la Noche'. "Al margen del medio en el que trabaje cada uno, cualquier agresión a un profesional de la información es inaceptable. El respeto debe estar siempre por encima de cualquier discrepancia", ha afirmado la cadena pública.