Ayuso destaca el "brillante perfil" de los nuevos consejeros, que colaborarán para "dejar atrás la decadencia" en España

Archivo - El consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo Domínguez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de colmenar, Carlos Blázquez, durante la entrega de llaves a los primeros adjudicatarios viviendas del Plan Vive en Colm - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado este jueves el "brillante perfil" de los nuevos consejeros de su Gobierno, que colaborarán para "dejar atrás la decadencia" en España, tras los cambios por el fichaje de Carlos Novillo y José Antonio Sánchez para la candidatura de Alberto Núñez Feijóo al Congreso de los Diputados en Madrid de cara a las elecciones generales.

"Los cambios en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid son el resultado del impulso de este Ejecutivo y del brillante perfil de quienes lo integran. Precisamente por ese talento para gestionar y para liderar políticas dos de ellos, ya de partida, han sido llamados a sus mismas responsabilidades en la candidatura del Partido Popular a las elecciones generales", ha afirmado la dirigente regional en su intervención en la Asamblea para informar sobre los últimos cambios en el Consejo de Gobierno.

Así, ha subrayado que van a colaborar en el "esfuerzo final" que haga falta para "dejar atrás la etapa de decadencia, corrupción y luto que sufre España", y está convencida de que harán "un gran papel".

En concreto, Jorge Rodrigo asume ahora la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, donde Carlos Novillo ha dejado "el listón muy alto" por su gestión profesional ante emergencias o los avances en la ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el Plan Madrid Forestal, el Plan de Dinamización del Sector Primario o las iniciativas legislativas para agilizar la construcción de vivienda, entre otras muchas cosas.

"Ahora, Jorge Rodrigo tiene en sus manos la obligación, el compromiso, de culminar esta labor", ha subrayado, a la vez que se ha referido a la "capacidad, empuje y seriedad" del consejero en sus obligaciones, a la vez que su "empatía y sencillez".

Otro de los grandes retos es la vivienda, donde ha resaltado que se han entregado casi 7.000 viviendas del Plan Vive, así como la "mayor transformación de la red" del transporte público en la región que encabezará ahora José María García que ya "conoce a fondo" el asunto.

La otra persona que se incorpora a la candidatura 'popular' al Congreso es José Antonio Sánchez, hasta ahora viceconsejero de Presidencia y Administración Local. "En el Gobierno regional ha dirigido las inversiones para renovar infraestructuras, ampliar equipamientos y modernizar los servicios", ha señalado.

Le sustituye Ángel San Gregorio, "un profundo conocedor" de la Comunidad de Madrid con una "larga trayectoria" y de que ha destacado su capacidad de "rigor y especial sensibilidad social", que le ha llevado a "volcarse con los más vulnerables".