Ayuso dice que alcalde de Alpedrete "fue el más certero" ante la voluntad de familia: "Basta ya con lo que han vivido"

Acusa a la izquierda de "sectarios" que sacaron "sus banderas" sin ser "capaces de esperar la explicación de la familia"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el alcalde de Alpedrete, Juan Fernández (PP), fue "el más certero" tras el crimen machista de su localidad al ser quien más conocía a la familia.

"Basta ya con lo que han vivido en su casa (...) Ni siquiera han sido capaces de esperar la explicación de la familia para sacar ya sus banderas, para volver a dividir entre los unos y los otros", ha espetado en la sesión de control de la Asamblea de Madrid ante una pregunta formulada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

La mandataria autonómica ha afirmado que desde la izquierda "han sido sectarios hasta con la cuestión de Alpedrete", afirmando que no fueron "ni siquiera capaces de respetar a ciudadanos anónimos que simplemente pidieron que les dejen en paz".

Precisamente este jueves el Pleno de la Asamblea arrancaba con un minuto de silencio por esta mujer de 60 años asesinada el pasado sábado a manos, presuntamente, de su marido, quien después se suicidó. Un suceso que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de género contabiliza como un asesinato machista.

Este caso ha causado polémica al afirmar inicialmente el regidor del pueblo que el presunto homicida "quería mucho a su mujer" y que había "fallado el sistema" al no haber sido capaz de detectar la enfermedad psicológica del varón que "no ha soportado la presión y le ha llevado a cometer este acto".

Estas declaraciones llegaron hasta la política nacional con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargando contra el regidor por negar el asesinato machista a su mujer, afirmando que "quien menosprecia" el impacto del machismo "no es digno de representar a la ciudadanía". La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pedía su dimisión, como también pedían Más Madrid y el PSOE-M a nivel regional.

El regidor subrayaba su "rechazo total y sin paliativos" a la violencia de género y lamentaba que sus declaraciones pudieran haber sido "malinterpretadas". En un vídeo mandaba también apoyo a los familiares. En una carta los hijos de la pareja defendieron al primer edil afirmando que a sus padres "los mataron", defendiendo a su padre como "un hombre ejemplar" y culpando a la Administración por haberlo "abandonado".