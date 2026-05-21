Ayuso dice que no permitirá que Grupo Puebla "arrastre a todos" y defiende sus viajes frente a "tramas con dictaduras"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que no permitirá que el Grupo de Puebla, que aglutina a dirigentes de izquierda de América Latina, "arrastre a todos" y ha defendido sus viajes internacionales frente a un Gobierno que apuesta por "tramas con narcoestados y dictaduras".

Así lo ha expresado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, donde la portavoz del PSOE, Mar Espinar, le ha preguntado por su reciente viaje a México, en el que ella misma criticó el "boicot" recibido por parte del Ejecutivo de Sánchez y del Gobierno mexicano.

La presidenta madrileña ha subrayado que con su política de viajes y relaciones con otras administraciones Madrid quiere lanzar "un mensaje al mundo" para decir que hay una voz en España que "no va a permitir que el Grupo Puebla arrastre a todos". "No en Madrid, porque a diferencia de ustedes, nosotros viajamos para traer dinero, no para sacarlo de España como hacen sus tramas, para regalárselo especialmente a las dictaduras y a los narcoestados", ha denunciado.

Además, ha criticado la imagen que proyecta el Gobierno de Pedro Sánchez con leyes "sectarias para vivir del pasado dividiendo a los españoles" y enfrentándoles "por sexos". "Promueven el socialismo bolivariano, desguazando a la clase media para multiplicar la pobreza y vivir de ella", ha asegurado.

Asimismo, ha reprochado que el Gobierno de la nación se haya "lucrado de dictaduras como Venezuela" mientras había un éxodo de millones de personas "torturas en la cárcel y hambruna" y el PSOE iba "a saquear".

"Pero además no vamos a callar ante el perjuicio que nos están haciendo con los independentistas catalanes para salvar al soldado (Salvador Illa. ¿Cuántos impuestos más nos van a meter a Madrid? ¿Cuántas competencias les van a regalar para seguir troceando España? ¿Cuántas empresas y organismos de todos los españoles y también madrileños les van a entregar?", se ha preguntado.

Por su lado, Espinar ha criticado la ausencia de información en la Portal de Transparencia sobre el viaje a México. "No hay nada, miente usted más que habla. Más allá de los gastos en las salas de autoridades. ¿Se puede saber qué hacen ahí? ¿Son conscientes de que no hay que bebérselo todo", ha afirmado.

Así, ha criticado que la presidenta lleve tiempo "insinuando que estos viajes los están pagando un tercero" pero se sigue preguntando "quién, para qué y a cambio de qué". "Seguro que tampoco sabe que cuando el gobierno de España viaja al extranjero lo hace con una delegación de empresarios y que regresa con inversiones para este país", ha afirmado.