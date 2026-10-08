Ayuso echa en cara a Vox que "ayude" a un Gobierno "desahuciado" "haciendo una pinza" con el PSOE contra el PP

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín (1 fila, 2d), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (1 fila, d), durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 1 de oc - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha echado en cara a la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, que su partido haga "la pinza" con el PSOE para "ayudar" a un Gobierno central que, considera, "está desahuciado".

"Para no hacer la pinza con el PSOE, siempre tienen que salir a ayudarles. Ahora nos olvidamos de Ceuta, nos olvidamos de la corrupción de Estado, nos olvidamos de que está utilizando medios del PSOE para intentar atentar contra jueces a través de narcos", ha reprochado Ayuso en el Pleno en la Asamblea.

La presidenta ha respondido así a las críticas de Moñino, que en su intervención en el Pleno ha animado al Ayuso a "no cometer el mismo error que su partido" en las últimas elecciones generales de 2023, y "no pierda esfuerzos atacando y demonizando a Vox".

"Ya está la izquierda en frente para destrozar España. Evidentemente, se puede discrepar, yo no le voy a pedir que esté de acuerdo al 100% con todo lo que nosotros decimos, pero lo que no se puede hacer es mentir", ha zanjado.

Por otro lado, ambas han debatido sobre la crisis de la vivienda, un tema que para Vox está directamente relacionado con la llegada de migrantes a la región, mientras que la presidenta ha argumentado que el 93% de las viviendas que se compran en la Comunidad de Madrid pertenecen a españoles, y que nueve de cada diez viviendas sociales son también para españoles.

Así, ha resumido que el problema de la vivienda es por falta de oferta, motivo por el que desde su Gobierno la han multiplicado, han presentado desarrollos urbanísticos y han anunciado nuevas rebajas fiscales en la adquisición de vivienda.