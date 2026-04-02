Ayuso espera que le vaya "muy bien" a Moreno y destaca el "esplendor andaluz" de una tierra "tan próspera"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, espera que le vaya "muy bien" al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección el 17 de mayo, Juanma Moreno Bonilla, y ha destacado el "esplendor andaluz" de una tierra "tan próspera".

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación después de asistir en Málaga al Cristo de Mena en su desembarco por parte de la Legión y el traslado a la sede de la Hermandad.

"Estoy convencida de que la gente en Andalucía está muy contenta con el gobierno que tiene actualmente. Notas, además, como un esplendor andaluz a la hora de la vida en las calles, los proyectos que hay por todas partes, autónomos, nos lo cuentan mucho", ha explicado la mandataria madrileña que se ha trasladado a Andalucía para asistir a eventos de su Semana Santa tanto en Málaga como en Sevilla.

En sus declaraciones ha insistido en que espera que le vaya bien a su "compañero y a todos los andaluces", que cuentan con una tierra con "tanto patrimonio natural y cultural". "Pues que siga avanzando", ha rematado.

