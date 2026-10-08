Ayuso espera superar los 900.000 asistentes en Hispanidad donde celebrar "lo que une" frente a "imposiciones"

Cabalgata de la Hispanidad, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, espera que el festival Hispanidad supere este año los 900.0000 asistentes de la anterior edición donde celebrar "todo lo que une" a los hispanoamericanos frente a "imposiciones" y "choques culturales".

Así lo ha trasladado la presidenta madrileña en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, donde ha animado a todos los ciudadanos a celebrar la Hispanidad, antesala a la fiesta nacional del 12 de octubre, en un momento en el que considera que hay que reivindicar que son "muchos más" a través de "22 naciones hermanos que comparten un idioma y una forma de ver el mundo".

"Vemos todo de una forma parecida, alegre, vital, en las calles, en comunidad y ojalá que el socialismo del siglo XXI no hubiera carcomido naciones enteras en el continente americano porque siendo los países más ricos y más prósperos como fue Cuba, como fue Venezuela, hoy se ven sumidos en la corrupción, en el narcotráfico y en la violencia, no digamos México", ha apuntado.

Mientras tanto, ha señalado que mientras otros lugares de España "falta integración", en Madrid reivindican esta cultura compartida de Colombia, Venezuela, Argentina o Chile celebrando "en teatros, en colegios, en las plazas y en las calles".

"Mientras ustedes no lo boicoteen, hay conciertos, hay eventos, hay la vida, la libertad y la alegría", ha reivindicado frente a la izquierda del hemiciclo, que asegura que fomenta "los apagones, los cierres, el miedo y el narcotráfico".

En concreto, se ha referido a la cabalgata que recorrió la Gran Vía el pasado fin de semana en el que se pudo ver "folclore y una forma de reivindicar que estando en Madrid uno está en su casa".

El año pasado, ha recordado que este festival ascendió a 46 millones de euros de impacto económico, algo que es "motivo para reivindicar". "A la gente que crea puestos de trabajo y que tiene que sacar adelante comercios y son clases medias, les viene muy bien que la gente conozca Madrid, que consuma en sus calles, en sus tiendas y en sus restaurantes", ha señalado.