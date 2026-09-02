Ayuso exige la dimisión de Sánchez por dejar "abandonada a España entera a los ojos del mundo" en Ceuta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, junto con otros miembros del PP de Madrid en la concentración en apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles - GABRIEL LUENGAS/EUROPA PRESS

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este miércoles la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por dejar "abandonada a España entera a los ojos del mundo" tras la entrada irregular de miles de inmigrantes en Ceuta a finales de julio.

Así lo ha expresado desde la concentración convocada en la plaza de Cibeles para mostrar apoyo a los ceutíes, en el día de su ciudad autónoma, donde ha subrayado que Ceuta es España y desde la capital le van a mostrar su apoyo "en todo momento".

"Lo que queremos también es denunciar que Sánchez sigue en La Mareta, sigue inactivo, no sabe qué hacer y este es el claro ejemplo de la España que nos está dejando. La imagen de hoy de Ceuta es la imagen en tiempo diferido o real más bien de todo lo que está ocurriendo en el resto del país", ha denunciado la presidenta madrileña.

Así, ha criticado que Sánchez prefiera "someterse a Marruecos que defender a todos los españoles" y ha censurado también los intentos del delegado del Gobierno, Francisco Martín, por "meter presión y miedo al pueblo de Madrid" para manifestarse en apoyo a Ceuta.

Ayuso ha incidido en que España "no aguanta más una situación como esta" y no puede seguir "aislada del mundo" ni tampoco "abandonar las fronteras y la seguridad". "No hay Estado de Derecho, se está desguazando España, se está empobreciendo la gente, se está generando inseguridad en todos los rincones y esto es importantísimo denunciarlo", ha subrayado.

En la misma línea ha cargado contra un Gobierno que "no deja de mentir" desde que llegó al poder y "ha hecho trampas en todo momento" porque no dice la verdad "ni al médico".