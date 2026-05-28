Ayuso exige a Sánchez una moción de confianza e insta a los socios a que dejen de engañar y poner "falsas líneas rojas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el foro autonómico ‘La España vertebrada’, en el Hotel Wellington, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). El foro ha sido organizado por el diario El Mundo con el objetivo de analizar - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al presidente, Pedro Sánchez, una moción de confianza y ha instado a los socios del Gobierno central que dejen de engañar y poner "falsas líneas rojas".

"Sánchez es corrupción y en este punto solo cabe una cuestión de confianza y elecciones. España sufre corrupción de Estado, el auto conocido ayer deja claro que estamos ante el mayor ataque a la democracia española", ha manifestado en el encuentro informativo organizado por el diario 'El Mundo'.

Cree la dirigente madrileña que con una moción de censura podrían decir que el PP presenta "una alternativa que se gana o que se pierde". "Creo que la cuestión de confianza lo que tiene que devolver es la confianza de la Cámara a este presidente y que los socios dejen de engañarnos y de ponerse falsas líneas rojas que todos sabemos que no tienen", ha subrayado.

Sobre el auto del juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz, que ubica la "trama" para "desestabilizar" causas sobre el PSOE a partir del periodo de reflexión de Sánchez, ha señalado que es una muestra de la "instrumentalización de la estructura de un partido de gobierno para obstruir sistemáticamente la acción de la Justicia en los casos que afectan directamente al presidente, a su mujer o a su hermano".

"La financiación ilegal es gravísima por el daño que causa una democracia, pero ¿no lo es institucionalizar la mafia? Ya no es que se les acuse de organización criminal, es que si se demuestra todo lo que se está investigando supondría que son el crimen organizado", ha censurado.

Asimismo, ha recalcado que es "falso decir que lo de ayer no era un registro sino un requerimiento". "Un requerimiento de 12 horas y que ha movido más cajas de mudanza que si se hubiera trasladado de sede la Biblioteca Nacional", ha lanzado.