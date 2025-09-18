Ayuso irá al acto universitario "como siempre" pese a la manifestación y pide dejar la "doctrina" fuera de las aulas

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que irá este viernes al acto de inicio del curso universitario en la Universidad de Alcalá de Henares, "como siempre", pese a la manifestación convocada a las puertas, y ha pedido dejar la "doctrina" fuera de las aulas.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación desde Sevilla antes de recibir el Gran Premio de Honor Escaparate 2025, después de que desde el Gobierno madrileño acusaran al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de ser "kale borroka" por "autorizar" una manifestación en el acto de apertura universitario.

Sobre la misma, fuentes de la Delegación de Gobierno han informado a Europa Press que se trata de una manifestación que fue comunicada la semana pasada y de la que "hizo toma de conocimiento".

Díaz Ayuso ha afirmado que irán al inicio de curso "con un bonito discurso, apelando a la calidad y a la libertad en la educación, deseando lo mejor para los universitarios madrileños y recordando que la política no puede entrar en las aulas, en la universidad".

Considera que esto puede retrotraer a España "a los peores episodios del siglo pasado" y ha insistido en que la universidad, la ciencia y la cultura "tienen que quedarse al margen de la política, por lo menos de la doctrina ideológica".

"Y eso es lo que vamos a defender en un curso que, además es maravilloso siempre en un lugar tan precioso como Alcalá de Henares, cuna de Cervantes no merece otra cosa", ha expresado.

La comunidad universitaria está convocada por UGT este viernes, a las 11 horas, en la plaza de San Diego, en Alcalá de Henares, coincidiendo con el acto oficial de inicio del curso universitario.

"La universidad pública madrileña se juega su presente y su futuro. Defendámosla con unidad, con firmeza y con la convicción de que solo con recursos, estabilidad y consenso se puede garantizar un sistema universitario al servicio de toda la sociedad", ha afirmado el sindicato.