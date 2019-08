Ayuso y Aguado visitará varios de los municipios afectados por las lluvias y les traslada su “apoyo”

Actualizado 27/08/2019 14:38:34 CET

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, con el resto de consejeros en el primer Consejo de Gobierno. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, visitarán, por separado, varios de los municipios que fueron afectados ayer por las lluvias y la dirigente auton le ha trasladado su "apoyo y cercanía" a todos los vecinos de las ciudades que sufrieron daños.

En rueda de prensa posterior a la segunda reunión del Consejo de Gobierno en la Real Casa de Correos, Ayuso ha trasladado en primer lugar un mensaje de apoyo y cercanía a todos los municipios afectados "por las lluvias torrenciales ayer por la noche" por lo que irán a visitarlos para "conocer de primera mano la situación los daños ocasionados y que no haya habido ningún daño personal".

Ayuso se ha desplazado a Arganda del Rey mientras que Aguado ha acudido a Valdemoro. Por último, puede que visiten algún municipio más de la zona sur de la Comunidad para saber también los posibles efectos que han sufrido y apoyar "la labor" de los alcaldes y concejales.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid gestionó 300 expedientes de sucesos relacionados con la tormenta entre las 21 y la medianoche de este lunes, que originaron 60 intervenciones de los Bomberos de la Comunidad, según ha explicado el servicio en sus redes sociales.

Esta situación, según la dirigente autonómica, es "absolutamente excepcional" con precipitaciones de 33 litros el metro cuadrado en Madrid y 45 litros en puntos como Arganda. "Es normal que esto no vuelva a producirse en mucho tiempo", ha vaticinado.

En cuanto a las inundaciones en hospitales, Ayuso ha reiterado que se han producido porque "esa tromba de agua no es normal" y que, no obstante, verán los motivos por los que se han producido esas inundaciones y que estarán para "reformar todas sus instalaciones" para que "esto no vuelva a suceder.

Ha asegurado este martes que hay cinco hospitales afectados por las lluvias de ayer pero que se trata de una situación excepcional, al igual que las inundaciones "en la M-40, en carreteras y en numerosos puntos de la red de Metro de Madrid".